美國之音引述《華爾街日報》等美媒10日報導指出，陸美貿易談判官員為推遲美國總統川普訂下15日生效的新一輪提高關稅，正磋商讓兩造有足夠時間，繼續達成第一階段貿易協商談判，但是，白宮首席經濟顧問庫德洛稍晚說，還在考慮加徵這批大陸1650億美元商品15％的關稅方案。

報導稱，庫德洛是於10日在「《華爾街日報》CEO理事會會議表示，若川普總統對陸美貿易談判的結果不滿意，12月15日生效的關稅還在考慮選項。他認為：「如果這不是他（川普）想要的那種協議，那訂於12月15日的關稅將會如期生效。」

庫德洛說，雖然過去幾周川普在推文和公開談話時表示樂觀與態度和緩，但也強調第一階段貿易協定還定案。庫德洛稱：「我不想聽起來很悲觀，只是那些關稅依舊擱在檯面上。」

稍早，各方普遍預期，陸美第一階段貿易協定談判將於本星期之前出現進展、甚至達成，主因是15日是川普政府設定加徵1650億美元大陸商品關稅的日子。但雙方皆認為，12月15日還不是談判截止期限，何況磋商沒有硬性設下最後期限。

《華爾街日報》報導說，陸美工作層級之前幾乎天天磋商，但截止6日，雙方主談代表沒接觸已逾10日。很有可能是美國貿易代表萊海澤為了新的《美國─墨西哥─加拿大協議》（NAFTA）的某些條款離不開身。

報導稱，現在陸美雙方達成協定主要障礙是農產品採購。川普擺明說，要北京承諾大筆採購美國農產品是第一階段貿易協定的先決條件。農民是川普的重要支持者，這將有助於他在2020年連任總統。

《華爾街日報》引述彼得森國際經濟研究所、達特茅斯學院相關研究報告結論指，受到關稅戰影響，共和黨在2018年國會中期選舉中丟掉5席。川普政府官員私下贊同此評估，期盼可和北京達成他們可以宣布獲勝的貿易協定。

但陸方官員是要美方盡可能取消之前加徵的關稅。最新貿易資料指出，11月大陸對美出口同比下降23％，延續了大陸對美出口兩位數下滑。美國若加徵更多大陸商品關稅，會對陸不斷放緩的經濟增速進一步施壓。

(中時 )