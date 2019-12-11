知名作家兼導演九把刀結束與舊愛小內的10年感情後，跟周廷羽交往2年，於去年低調登記結婚，去年一度爆出做人成功，然九把刀本人否認，如今在攜手挺過愛犬離世的巨大悲傷後，九把刀今(12/11)凌晨po文宣佈老婆周亭羽懷孕，嘆今年歷經大喜大悲「非常的飽滿」。

知名作家九把刀。(中時資料照片)

九把刀今凌晨在臉書po文，表示愛犬puma離世多年，今年3月夫妻倆又送走了另一隻愛犬阿魯，這段日子他對兩毛孩非常想念，因此開始養成一個習慣，飯前會跟老婆閉眼握拳祈禱，傾訴思念，並邀請他們「再度成為家裡的一份子」，甚至久違地拿起畫筆，畫了兩幅毛孩的圖，作為念想的邀請，並跟老婆說，如果懷上男孩，那就是puma回來了，如果是女孩，那就是最受周亭羽寵愛的阿魯。

夫妻倆就這樣每天祈禱灌注輪迴能量，努力地祈禱，剩下的便是順其自然，九把刀還說祈禱時會加備註：「不管是誰先來報到呢，都不要急，一個一個來，通通都有機會吼！」，結果真的盼到好消息，周亭羽懷孕了，九把刀直呼這是經歷阿魯過世的巨大失落與傷心後，平靜下來所迎接的「未曾想像的美好」，因為心情相當激昂，衝動之下就在9月初的簽書會上跟大家宣布此事，而上個月夫妻倆做了超音波檢查，他知道的孩子的性別，要大家猜猜是puma還是阿魯來轉世？甚至開心表示：「我真的快要當爸爸了耶，天啊，想到就會一直笑呢哈哈哈:)」。

(中時電子報)