亞洲開發銀行周三宣布調降亞洲開發中經濟體今明兩年的經濟成長預測，稱中國和印度前景減弱，意味著該區域其他國家的經濟活動將放緩。

亞銀周三發布最新的年度展望報告，將亞洲開發中國家2019和2020年的經濟成長預測分別從5.4%和5.5%，均下修為5.2%。基於美中貿易緊張局勢和豬肉價格上漲削弱消費支出力道，中國今明年成長預測由9月公布的6.2%和6.0%調降至6.1%和5.8%。

亞銀首席經濟學家Yasuyuki Sawada表示，雖然亞洲開發中經濟體的成長率仍然穩健，但持久的貿易緊張局勢已對該區域造成衝擊，也仍是長期經濟前景的最大風險。另一方面，由於非洲豬瘟導致豬肉價格大漲，食品價格走高正帶動通膨逐漸攀升。面對食物價格節節升高，亞洲開發中國家2019和2020年的通膨率預測由9月預估的均為2.7%，分別上修為2.8%和3.1%。

亞銀亦將南亞最大經濟體印度2019和2020財政年度的經濟成長預測，分別由6.5%和7.2%調降至5.1%和6.5%，理由是該國非銀行金融公司的流動性吃緊，以及就業成長緩慢。新加坡和泰國等出口型經濟體因美中貿易戰和全球成長放緩受到重創，東南亞今年成長率略為下修。

(時報資訊)