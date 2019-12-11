崑鼎(6803)前11月合併稅前獲利11億6254萬元，每股稅前淨利衝至17.33元，不過，今日股價高檔有壓，股價反倒壓低在平盤下方整理。

崑鼎今年營運最重要的幾個成長動能包括循環經濟、焚化爐操作管理以及綠能產業貢獻逐漸增加等，另外，持股90%的耀鼎主營IPA領域，已取得中科、南科台積電的廢IPA，將會在年底小幅貢獻營收，明年度將貢獻全年度營收。

崑鼎近二年所投資的包括從半導體製程所產生的廢異丙酮(IPA)回收再利用等循環經濟，及生材質中心的綠能產業場域，今年陸續開花結果，將成為明年營運的新成長動能，法人樂觀看待，崑鼎明年度的營運成績單。

崑鼎結算11月份合併營業利益9098萬元，合併稅前淨利9372萬元，月增5.9%，年成長7.5%；前11月合併稅前獲利11億6254萬元，以股本6.71億元計算，每股稅前淨利17.33元。

(時報資訊)