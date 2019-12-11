躺著也中槍！台北海洋科技大學爆表演藝術系主任，冒用系上學生名義參加校外競賽，A學生獎金、獎助款共3萬元，卻不少媒體標題誤簡稱為海大，讓國立海洋大學無端受累，今特地發文「切割」，澄清「海大」早已取得專利，但仍常被誤用，造成校方困擾。

位於基隆八斗子的國立台灣海洋大學，今年創校66周年，為國內海洋領域「一哥」。海大表示，近來學校收到很多校友與家長的抗議信，認為醜聞明明是北海科大，卻害得大家以為是基隆海大，還有家長問「是不是海大在台北的分校？」要求校方鄭重澄清。

校友指出，北海科大前身為中國海專，是前鴻海董事長郭台銘的母校，與基隆海大不同，海大的傑出校友有前副總統呂秀蓮、內政部長徐國勇、前移民署長謝立功等，由於國內還有國立高雄海洋科技大學、台北海洋科技大學，確實造成很多民眾混淆。

副校長莊季高表示，媒體報導再次誤用簡稱，讓校方相當困擾，「海大」1953創校以來，一直以海洋為名，也以海洋為主要的特色，不僅在台灣是歷史最悠久、排名第一的海洋大學，1989年改制大學之後，「海大」的簡稱就一直沿用至今。

校方強調，過去台灣只有一所海洋大學，2004年高雄海洋技術學院升格為科技大學，以及2017年台北海洋技術學院升格科大之後，多次對外聲稱校名簡稱為「台北海大」，外界直接稱之為「海大」，造成許多媒體誤用，引發許多學生及校友反彈。

為了避免外界誤會，海大早在2007年就向智慧財產局註冊取得校名簡稱「海大」及「校徽」圖商標等專利，並在2017日再度申請新增「台海大」及「臺海大」簡稱，呼籲國內其他大專院校不得再使用該簡稱，媒體使用學校簡稱請勿再有誤用情形。

(中時 )