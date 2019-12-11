2020台灣燈會在台中，已進入緊鑼密鼓倒數階段，台中巿政府文化局特別籌辦「千人薩克斯風」活動，召集來自各方的千名薩克斯風樂手，15日上午10時30分在麗寶樂園廣場進行大型演出，為下周首先登場的2020台灣燈會文心森林公園副展區以及即將於109年2月8日至2月23日展開的后里馬場主展區活動暖身宣傳。

台中市政府文化局今天舉辦「千人薩克斯風」宣傳記者會，文化局副局長施純福出席，施副局長表示，100年曾在后里舉辦創造金氏世界紀錄的千人齊奏薩克斯風活動，獲得相當大的好評，尤其明年適逢2020台灣燈會在臺中舉辦，盧秀燕市長特別關心世界薩克斯風重鎮后里能重現榮光，藉由這個機會，號召全國千名薩克斯風同好，齊聚后里，一起用動人的音樂，迎接2020台灣燈會在台中，讓世界能夠聽見臺中，看見臺灣。

台中市后里區素有獨特的樂器製造產業及樂器文化，其中尤以薩克斯風最為知名，受到地緣因素影響，中部地區地薩克斯風重奏團、街頭藝人及學生社團如雨後春筍般出現；而適逢2020台灣燈會明年2月即將在后里區登場，文化局特別於12月份在麗寶樂園舉辦千人薩克斯風活動，號召中部地區大小愛樂好手一齊參與，以聚焦本市音樂及樂器文化，達到藝文推廣目的，同時塑造獨特之城市特色，進一步推展觀光效益。

文化局表示，此次召集千名薩克斯風手在后里大會師，十分難得，活動預計演出《快樂的出帆》、《Top of the World》、《月亮代表我的心》等多首膾炙人口的曲目，同時還將準備3C、家電、腳踏車等多款實用的摸彩好禮，凡是活動當日到場參加的民眾，即可獲得摸彩券1張，歡迎大家共襄盛舉，活動精彩可期，不容錯過。

「2020台灣燈會在台中」主展區將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區今年12月21日於文心森林公園提前點燈，歡迎民眾來臺中看燈會。

(中時 )