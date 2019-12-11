時代力量立委黃國昌日前爆料，質疑國民黨總統候選人韓國瑜曾在擔任立委期間，涉嫌替妻子李佳芬家族關說砂石場案，韓國瑜陣營認為黃國昌試圖影響選舉上周提告。黃國昌今再出示當初國有財產署發函給大通砂石場文件，要求繳納2000年至2002年間非法佔用土地使用補償金282萬元，李佳芬家族不僅未繳納，2006年因李家申請簡易休閒農場，僅繳納4萬7000餘元補償金，黃國昌質疑哪個庶民會享有這樣待遇，呼籲韓國瑜夫婦針對該案出來說清楚。

黃國昌緊咬李佳芬家族砂石案，今再出示當年會勘、要求繳納補償金等資料，黃國昌表示，當年現勘照片可以佐證，大通砂石場被財產署認定違法佔用土地，並發函除要求恢復原狀及支付282萬元使用補償金，李家不僅沒有恢復原貌，半毛錢也沒繳，呈現出「國家的就是我家的」，國有財產署應徹查，當初非法占用違法土地處分書為什麼沒有下文，難道是韓國瑜家族有權有勢，政府棄守依法行政嗎？

李佳芬家族不僅282萬元使用補償金未講，更離譜的是，2006年韓國瑜岳父李日貴要申請簡易休閒農場時，國有財產署發現這段時間被非法占用，但2002年至2006年僅要求李家繳4萬多元補償金，平均一年僅一萬元，到底是誰縱放這件事，哪個庶民享有這樣待遇，希望韓國瑜李佳芬針對這件事站出來說清楚。

黃國昌說，當初監委有調查此事件，卻沒有公告調查報告，也沒有進一步作為，放任國有土地被占用，不僅國有財產署擺爛，監察院連糾正案都沒有提，要求監察院盡快將過去調查報告公布，給全民一個交代。

黃國昌強調，大通砂石場違法佔用土地事實明確，且還沒有繳使用補償金，到現在還在說謊，誠實面對有那麼困難嗎？如果韓國瑜認為他講的內容不實，呼籲韓站出來公開辯論。

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(中時 )