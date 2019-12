View this post on Instagram

《關於醫美》 在晶緻美學診所找楊白駒醫師做醫美保養已經十幾年了, 每次皮膚或臉部出任何狀況, 第一件事就是趕緊預約楊醫師幫我急救! 這次由於婚期逼近,趕緊預約婚前緊急保養一下! 於是在楊醫師的建議下打了「音波拉皮」, 楊醫師說大約打完的3-4週會開始有感, 約三個月後會明顯感覺兩頰變緊實, 大約可以維持一到兩年。(視個人狀況/年齡而定) 我這次還搭配的打了肉毒, 希望結婚當天臉可以緊緊緊到不行!! 至於很多人問我都多久去一次一醫美? 我個人是不太一定, 但膚況最好時是每個月都會去找楊醫師報到1-2次, 他會視我的狀況建議我該做哪些項目, 這幾年即使有多家醫美診所找我合作, 我依舊屹立不搖不曾變心過, 只因為楊醫師特別專業、美感超好、而且非常細心有耐心,讓人特別安心啊~! · · 想變美的趕快私訊諮詢👉🏼 @crystal.beaute.clinic · · #不小心放了兩張一樣的照片 #一張修圖前一張修圖後 #但IG不能刪單張照片 #只好勉強大家看一下了🤣 #skincare #音波拉提 #音波拉皮 #婚期保養 #ulthera