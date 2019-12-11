2020大選下月即將投票，截至11月底統計，台灣人口數為2359萬8776人，若以戶數分析，新北市158萬3110戶最多，占總戶數17.93％，其次為高雄市1,11萬0031戶，占12.57％，再其次為台北市106萬1088戶，占12.02％，雙北高雄將是三大票倉。

依據戶籍登記資料，截至今年11月底止，全國戶數共有883萬0422戶，與上年同月比較增加10萬3574戶或1.19％，與上月比較則增加3614戶或0.04％；戶量（每戶平均人口數）為2.67人，較上年同月減少0.03人，與上月相同。

內政部統計顯示，11月底人口數為2359萬8776人，與上年同月比較增加1萬3911人或0.06％，平均每天增加38人，與上月比較則增加2510人或0.01％。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者前3名為桃園市1.31％、新竹縣1.21％、金門縣0.85％；人口減少3前名為台東縣減少0.99％，台北市減少0.91％、屏東縣減少0.83％。

這次調查也發現，今年11月出生數為1萬4687人，平均約每2.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為7.57‰，比起今年1月出生數為1萬7139人，平均約每2.6分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為8.55‰都要來得低，代表台灣人口的確愈來愈少、愈生愈慢。

(中時 )