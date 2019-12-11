選戰倒數30天，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫上午發動全國近40 位青年議員，成立「新世代戰鬥團」，喊出「決戰D-Day！」將透過三組分工，突圍反攻，吹起決戰明年1月11日的號角。記者會安排直播，還以Instagram（IG)限時動態特效方式團拍，趣味橫生，在肅殺選戰中呈現難得的輕鬆面。

朱立倫8日接任韓全國競總主委後，馬不停蹄進行整合，兩天內一連拜會吳伯雄、馬英九前主席及黨主席吳敦義、致電洪秀柱前主席，完成競總榮譽主委、競總架構對接黨務的安排，擴大各界支持。

為了強化各縣市戰力，同時爭取青年選票，朱立倫號召全國近40位6至8年級的青年議員，成立新世代戰鬥團，還逐一親自致電，今天在國民黨中央黨部開記者會，有20多位議員與朱立倫都換穿白襯衫出席，展現整體年輕戰力。

新世代戰鬥團分三個組別分進合擊，「政論戰將組」集結口才便給、平日為黨辯護的攻防戰將，在倒數時刻加強火力；「在地強棒組」由各地方親和力、服務好評的青年人才加入，力圖提升各地輔選力道，深根基層，不放棄任何角落的支持；「時代青年組」則由形象清新、代表藍營未來的新生代擔綱，傳達青年心聲。

朱立倫依戰鬥團三個組別，逐一介紹與會議員的背景、現況，非常熟稔，還逐一打趣新北議員葉元之過去是「新北吳彥祖」，如今成為「葉問師父」，北市議員李明賢是欲突破外交部圍牆「小李飛刀」，還調侃南投縣議員游顥、花蓮縣議員魏嘉彥的身材在比壯，戲稱跆拳國手出身的新北市議員洪佳君，踢腿姿式就是踢老公、前立委黃志雄的姿勢員等等。朱也與三組成員分別比出殺、踢腿及勝利的姿勢，採IG 限時動態特效方式團拍，以趣味角度，與年輕世代連結。

朱立倫說，青年是國家的希望，也是任何政黨最具戰鬥力的團隊，國民黨需要更多年輕朋友站一起，因此邀新世代議員來參與，最後一個月在自己選區或領域團結支持國民黨，未來成員還會續增加。

媒體問朱看IG有無心理障礙？朱說，他與顏寬恆合唱「聽海」後，就沒障礙了。

至於是否找郭董、王金平回來？朱說，原來的朋友都要找回來，他與幾位榮譽主委、後援總會長及顧問總團長等都會分進合擊，把老朋友找回來。

新世代戰鬥團三組名單，包括「政論戰將」9人：李明賢、徐弘庭、鍾沛君、游淑慧、江怡臻、葉元之、羅智強、張斯綱、李柏毅；「時代青年組」12人：徐巧芯、耿葳、陳偉杰、宋雨蓁、張淵翔、朱珍瑤、黃健豪、羅廷瑋、曹嘉豪、廖先翔、王威元、簡志偉；「在地強棒組」16人：蔡淑君、洪佳君、白珮茹、游顥、魏嘉彥、林沛祥、藍敏煌、陳儀君、劉哲彰、陳美梅、劉安祺、梁為超、顏莉敏、李鎮國、宋立彬、李雅芬。

韓國瑜競選總部主任委員朱立倫(中)帶領「政論戰將」成員一起Instagram（IG）限時動態特效方式團拍，該組在倒數時刻要加強火力，爭取更多年輕世代支持。(陳怡誠攝)

(中時 )