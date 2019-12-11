眼看12月15日大限逼近，川普政府是否如期對大陸加徵新一輪關稅，雙方仍不斷拋出或樂觀或意見分歧的訊息。白宮首席經濟顧問庫德洛對於延遲關稅的法不以為然，他強調，美方不排除15日對陸開徵新關稅。

華爾街日報周二報導，美國正在考慮推遲原定15日對陸生效的關稅；還有媒體引述知情人士消息指出，大陸希望暫緩徵稅，以爭取更多時間來談判首階段關稅。

不過，這些說法被庫德洛打臉，他受訪時火速澄清，「事實上是，12月15日的關稅仍擺在談判桌上，川普總統表明，若談判仍有幾項條件讓他不滿意的話，仍會宣布加徵關稅。」

此前，有報導指出，美陸雙方各自提出新的談判條件，美方要求北京兌現承諾採購農產品的額度，並以每季為單位，定期評估；陸方則堅持川普政府須先撤回之前所有加徵關稅，並將採購額度與削減關稅幅度相互掛鉤。

截至目前為止，美國已對大陸價值3600億美元商品加徵關稅，除非本月15日前，美陸達成第一階段貿易協議，否則華府對北京1600億美元商品加徵15%關稅恐將出手。

(中時電子報)