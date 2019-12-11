三餐老是在外，又喜歡打包回家的人，小心長期的錯誤用餐習慣，恐導致內分泌失調。腎臟科醫師洪永祥在談話節目中分享病例指出，一名40多歲女性，一年來泌尿道反覆感染，後來罹患子宮內膜癌，她的女兒小學3年級就來月經，但已上國中的兒子則是第二性徵還沒發育，探究因才發現，原來是長期以來的一個晚餐習慣，讓一家人內分泌全亂了。

開業腎臟科醫師洪永祥表示，這名40多歲的女性表示，自己沒有憋尿，但下體分泌物很多，一年來泌尿道反覆感染，後來檢查竟是子宮內膜癌，最後切除子宮。而她小學3年級的女兒疑似性早熟，而且每次月經來就感染，醫師進一步檢查後發現，母女的DEHP鄰苯二甲酸酯濃度都比正常值偏高3～5倍。

醫師追問才知道，原來他們晚餐都是到自助餐店買便當，順便打包熱湯回家，醫師推測可能就是長期用塑膠袋裝熱食的習慣，導致大量塑化劑干擾，使得一家人的內分泌都失調。醫師提醒，平常最好不要使用塑膠袋裝熱食，避免塑化劑溶入食物。此外，台灣子宮內膜癌及乳癌都有年輕化趨勢，醫界認為，除了遺傳，恐與環境中的塑化劑及農藥有關。

(中時電子報)