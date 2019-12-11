(右起)晨光中學執行副董事長張堯雄、實踐大學校長陳振貴、晨光中學校長黃思華、實踐大學國際長朱旭建合影。（實踐大學提供／李侑珊台北傳真）

配合政府新南向政策，實踐大學推動「新南向計畫-假日學校」，邀請菲律賓晨光中學、嘉南中學與僑中學院來台交流，期末測驗成績及格者由實踐大學頒發120小時實習結業證書，符合菲律賓教育部OCD的實習方案，學生回響熱烈。

由實踐大學華語中心承辦，教育部主辦的「2019菲律賓晨光中學華語暨文化學習營」，7日起自19日止在實踐大學校本部舉行，有來自菲律賓晨光中學，嘉南中學，僑中學院等三校學生21名學生及2名教師參加，營隊活動包括華語課程，企業參訪，文化活動，城市參觀，實踐大學特色課程等，期末測驗成績及格者由實踐大學頒發120小時實習結業證書，符合菲律賓教育部OCD的實習方案，

實踐大學表示，本活動雖然是首度在台舉辦，很受到學生的歡迎。實踐大學以「新南向計畫-假日學校」方式承辦此項營隊活動，12月9日舉行始業式，晨光中學執行副董事長張堯雄夫婦，黃思華校長，李艾麗老師專程趕來參加，實踐大學出席者包括陳振貴校長，朱旭建國際長，劉韋廷組長，高承恩組長，華語中心王政渝主任及國際事務處全體同仁。

(旺報 )