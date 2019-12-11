國民黨總統候選人韓國瑜日前公開呼籲民調唯一支持蔡英文後，兩人民調越差越大！對此，資深媒體人趙少康就在網路談話節目表示，對於「會不會投韓？」趙少康直言「他的票會投給韓國瑜，不會投給蔡英文！」。但「韓國瑜要贏的前提」是爭取更多知識藍、經濟藍認同，且韓粉的投票率要高、海外返台的族群願投韓，韓營也要加大力道反擊打民進黨，才能爭取更多人投國民黨。

趙少康昨(10日)在《Yahoo》網路談話節目《鄉民來衝康》表示，「他真的覺得民調可以不必做了，因為韓國瑜把民調毀了，完全沒有參考價值了，賭盤也慘了。對於媒體民調，韓國瑜支持度掉了9趴，趙少康說，韓粉並沒有完全聽韓國瑜的話跑去表態支持蔡，而是「改為不表態」，因此不表態率提高一些，但他認為，隨著時間差距民調會越來越大。

趙解釋，「民調搞成這樣子是真的有問題，光看韓國瑜在造勢場那種熱力，對照前總統馬英九進退場，那對比下來還是有差，馬進退場大家都歡呼，但在演講致詞時大家卻沒什麼興趣想聽。但韓國瑜還是不一樣，看韓國瑜在造勢場進退場講歇後語，現場很興奮，且直到現在沒有因為民調低而熱度消散」。

但他話鋒一轉，對韓國瑜造勢爆場，韓可能容易被沖昏頭提出警訊，認為造勢場那種萬民擁戴的感覺，容易產生虛榮感。感覺自己是皇帝那樣的感覺，趙強調，韓國瑜造勢場來了10萬韓粉，但卻有50萬的非韓粉族群，韓應該是要爭取更多的中間族群，幫助自己選情，而非僅擁抱韓粉。

對於「海外大陸台商」和「美加等僑胞」明年將回台投票，雖說不一定會投給韓，但趙少康說，他相信韓國瑜摧毀民調，正是為了守住這兩大海外族群要回台投票，而出的一招險招。趙少康也說，他很好奇，對比韓國瑜一直被罵，好像沒人去罵蔡英文，執政黨做成這樣，應該是執政黨被罵，韓國瑜陣營也很少去罵蔡英文，這跟先前一般選舉很不一樣。

至於「這次投票會不會投韓國瑜？」趙少康說，「他的票會投給韓國瑜，不會投給蔡英文！」但「韓國瑜要贏的前提」，是多爭取知識藍、經濟藍認同，且韓粉的投票率要高、海外返台的族群願投韓，韓營也要加大力道反擊打民進黨，國民黨要開始投資源幫韓強化論述。才能爭取更多人投國民黨。

(中時電子報)