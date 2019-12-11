因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局宣布，由於金門及澎湖航線需求較高，已規劃第二波加班機，12月17日下午6時至8時開放訂位，而各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議旅客可多加利用。

2020年春節澎湖、金門、馬祖等離島管制航線，已分別於11月26日至28日起開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司日前依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，其中金門航線提供4322個座位數、澎湖航線提供5894個座位數，總計提供1萬216個座位數；至於馬祖航線，目前大部分航班仍尚有空位。

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，訂票日回歸正常機制於3日內完成開票（例如12月17日訂票者，應於12月19日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限。

民航局指出，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，離峰時段及方向航班多仍有空位，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

(中時 )