日系外資出具最新研究報告指出，聯詠(3034)2020年持續坐穩TDDI市場領導者，尤其是非三星OLED陣營，且東京奧運即將到來的補貨需求，LDDI(大尺寸面板驅動IC)也自谷底回溫，故維持聯詠買進評等、目標價由230元調升到262元。

日系外資指出，由於預計2020年OLED會出現升級週期，聯詠在TDDI市場上的地位更穩固，且有機會在非三星OLED陣營中佔據主導地位，聯詠將在TDDI市場獲得更多市占率，故維持聯詠買進評等、目標價由230元調升到262元。

日系外資指出，根據調查顯示，聯電(2303)用於TDDI的55/65奈米和80/90奈米目前正在以全產能利用率(UTR)運行中，顯示TDDI市場回溫，因此，聯詠為聯電最大的TDDI客戶，故在晶圓產能上具有優勢，此外，聯電已經提高了除Novatek以外所有客戶的TDDI價格，預估這有可能是聯詠提高需求，故聯電不排除拓展更多業務，例如28奈米的OLED DDIC，因此，預計目前TDDI定價壓力有限。

日系外資進一步指出，由於電視面板庫存水平較低以及東京奧運即將到來的補貨需求，導致聯詠LDDI產品最糟的狀況已經過去，需求11月開始恢復，並且將在2020年明顯增溫。

(時報資訊)