《韓股》出口回溫，韓股漲0.42％ 12:162019/12/11 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然美國對中國商品實施新一輪關稅的生效日期逐漸逼近，但南韓出口回溫的跡象為市場帶來提振，周三南韓KOSPI指數盤中漲0.42%。 南韓12月1～10日出口額為129億美元，年增7.7%。投資人亦關注本周聯準會將召開利率會議和英國將舉行大選。 大型股漲跌不一，三星電子漲0.39%，樂金化學漲0.67%，現代Mobis跌0.97%，新韓金融集團跌0.68%。 韓元跌0.19%，報1,193.6兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 王毅會文在寅 促妥善處理薩德 04:092019/12/08 話題觀察 外銷回溫＋拉貨 11月出口有望見紅 04:092019/12/08 財經要聞 陸前11月外貿統計 美元計價出口年減2.2% 17:072019/12/08 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期銅漲逾1.7％ 10:002019/12/09 財經 出口終結連二黑翻紅 對陸港表現近17月最佳 17:312019/12/09 財經 台出口黑翻紅 對陸港表現旺 04:102019/12/10 焦點新聞 貿易保護主義盛行對供應鏈的影響 04:102019/12/10 焦點新聞 11月進口 半導體占大宗 04:102019/12/10 財經要聞 《商情》空頭回補，激勵周一LME期銅漲至4個半月高點 10:002019/12/10 財經 《商情》買盤進場，激勵周二LME期鎳走升 10:002019/12/11 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 關稅恐翻倍？ 「中國通」獻計川普打擊北京殺招 - 財經 債務炸彈將引爆？專家警告美恐陷失落10年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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