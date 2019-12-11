雖然美國對中國商品實施新一輪關稅的生效日期逐漸逼近，但南韓出口回溫的跡象為市場帶來提振，周三南韓KOSPI指數盤中漲0.42%。

南韓12月1～10日出口額為129億美元，年增7.7%。投資人亦關注本周聯準會將召開利率會議和英國將舉行大選。

大型股漲跌不一，三星電子漲0.39%，樂金化學漲0.67%，現代Mobis跌0.97%，新韓金融集團跌0.68%。

韓元跌0.19%，報1,193.6兌一美元。

(時報資訊)