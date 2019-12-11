新北市教育局與人氣貼圖《柴語錄》合作，於明年1月19日在新北大都會公園舉辦公益路跑，除邀請偏鄉150位混齡教學的孩子展現學習成果，也廣邀親子帶著毛小孩全員出動，一起動健康，即日起至12月13日開放網路報名。

新北市教育局副局長黃靜怡表示，新北市自105學年度下學期試辦混齡教學，至108學年度已全面實施，讓兩個年級的孩子們一同上課，培養群性與人際互動，感謝《柴語錄》一同給予偏鄉學校更多資源與機會，讓150位孩子的體育課大大升級，更擁有難得的群性體能互動機會。

教育局表示，《柴語錄》家族以客製化姓名Line貼圖廣受好評，明年1月19日首次於新北大都會公園舉辦趣味路跑活動，過程中也有抽獎與「柴」神到發紅包活動，報名截止時間為12月13日，報名網址為：http：／／gg.gg／fzjz5，歡迎親子一同享受美好的家庭時光。

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