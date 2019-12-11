漢光演習

軍方消息人士透露，台灣已正式邀請美國軍官觀察4月年度漢光演習的電腦模擬部份，以協助評估防禦對岸威脅的備戰力。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，美國軍官先前曾赴台觀察過漢光軍演，但並未公開承認。「五角大廈，印太司令部與特種部隊代表，還有無人機、水雷和相關作戰領域專家都受邀參加，」這位軍方消息人士周二說，「接著他們將就規劃戰術提供建議。」

國防部已宣佈，明年將編列1525萬元預算，請美軍來台評估戰力，行程約半個月。國防部並表示，全案由國防部編列的預算支應，在立院核定的預算額度內執行。而經費不限美方人員來台開會的費用，還包括撰寫報告和專業諮詢等，美方並已同意分攤部分經費。

明年春天台灣在為期5天的演習中，可望舉行第一輪電腦模擬軍演。由於美國總統川普支持，加上國會立法，通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）與「國防授權法」（NDAA），允許美方官員與武裝部隊高層交流，台北已受到鼓舞。

分析指出，由於北京的擴張主義政策，還有解放軍被視為台美的共同敵人，白宮愈來愈指望台灣能成為抗陸的印太盟友。

自從民進黨籍的蔡英文2016年贏得總統大選，拒絕承認以「一中」為核心的「92共識」後，兩岸的緊張便不斷升高。北京已明白表示，如果有必要不排除武統。中方為了加強施壓，迫使蔡改變立場，頻頻在台灣附近加強演習，並挖走台灣7個邦交國。

如今蔡英文正尋求連任，而據民調顯示，她遙遙領先國民黨籍候選人韓國瑜。

(中時電子報)