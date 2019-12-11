大陸國台辦11日就上月發布的26條惠台措施召開記者會，國台辦經濟局副局長陳斌華表示，26條措施中涉及為台灣企業提供同等待遇的13條措施，進一步回應了廣大台企的訴求和期盼，主要考慮就是更多為台灣民眾與台企提供發展機遇、同等待遇，進一步促進台企參與大陸高質量發展、高科技創新，幫助台企加快科技創新，降低綜合成本，搶抓發展機遇，實現更好發展。

陳斌華提到，13條措施有3個亮點，一是緊扣經濟社會的發展熱點。例如第2條，圍繞5G這一產業熱點，將積極支持兩岸企業就5G產業開展交流合作，歡迎台資企業參與大陸5G建設，共享大陸5G商機。

二是回應台胞台企重點關切。例如第8條，針對台企特別是中小微台企存在的融資難、融資貴等問題，在申請政府性融資擔保基金、拓展直接融資管道等方面提出解決辦法。

三是含金量進一步提高。例如第1條，支持台企同等參與重大技術裝備和四類中心建設，助推台企加快科技創新，融入高質量發展。

(工商 )