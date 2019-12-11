路透旗下IFR引述消息人士透露，大陸洗衣精品牌藍月亮正在考慮2020年在香港進行首次公開募股（IPO），計劃籌資約4億美元。消息人士稱，獲高瓴資本投資的藍月亮正在與潛在顧問進行商談。

藍月亮是大陸國內早期從事家庭清潔劑生產的專業品牌之一。新浪財經報導，藍月亮在2008年全面進入洗衣精市場，當時洗衣精在整體市場的市佔率僅4％，國外大品牌如寶潔和聯合利華等都在耕耘洗衣粉和洗衣皂市場，給予藍月亮崛起的機會，迅速成為大陸自有洗衣精品牌龍頭。

2015年，藍月亮決定進行線下鋪貨改革，決定自建銷售管道成立「月亮小屋」，並結合微商、O2O等方式，冀望減少在賣場上架的開銷。不過「理想很豐滿、現實很骨感」，藍月亮此舉非但未能成功，還讓對手的銷售量趁機崛起，痛失洗衣精一哥地位。之後藍月亮在2016年陸續恢復與家樂福等賣場的合作，但目前仍未奪回先前洗衣精市佔第一的寶座。

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