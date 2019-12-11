新浪財經報導，陸股11日弱勢盤整，截至上午收盤，滬指報2,920.85點，漲0.12％，中國人壽對指數上漲貢獻最大，上漲1.7％；深成指報9,861.24點，跌0.55％；創指報1,720.57點，跌0.78％。

從盤面上看，汽車、數位貨幣、鋼鐵居漲幅榜前列，無線耳機、消費電子、豬肉類股居跌幅榜前列。

(工商 )