陸股11日弱勢盤整 滬指漲0.12％ 12:232019/12/11 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，陸股11日弱勢盤整，截至上午收盤，滬指報2,920.85點，漲0.12％，中國人壽對指數上漲貢獻最大，上漲1.7％；深成指報9,861.24點，跌0.55％；創指報1,720.57點，跌0.78％。 從盤面上看，汽車、數位貨幣、鋼鐵居漲幅榜前列，無線耳機、消費電子、豬肉類股居跌幅榜前列。 (工商 ) #前列 #上漲 #12 #11 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電子商務》12月採買最終戰，創業家積極搶灘 12:162019/12/09 財經 陸社交電商平台淘集集 將正式宣布破產 12:262019/12/09 財經 《業績-生醫》門市擴張策略奏效，杏一前11月營收年增逾1成 12:332019/12/09 財經 宏普躋身商辦概念股 股價一度強漲1元 13:342019/12/09 財經 《業績-半導體》世界先進11月營收近8月新低，月減7.58％ 14:322019/12/09 財經 關中節慶消費發威 11月營收月增6.5％ 15:212019/12/09 財經 《半導體》聯電11月營收為第3高，Q4估季增1成創高 15:402019/12/09 財經 《業績-電子零件》台達電11月營收月減2％，年增2.5％ 16:142019/12/09 財經 群創11月營收年減9.7％ 16:252019/12/09 財經 陸11月CPI漲4.5％創94個月新高 豬肉價漲110.2％ 10:322019/12/10 兩岸 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 關稅恐翻倍？ 「中國通」獻計川普打擊北京殺招 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 債務炸彈將引爆？專家警告美恐陷失落10年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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