前高雄市新聞局長王淺秋上週五請辭轉戰韓國瑜競辦總發言人，遭高雄市民進黨議會黨團直指，「選在過12月才辭，為的是保住約30萬元的年終加考績獎金」。王今天上午表示，政務官依法沒有任何考績獎金，「被白罵好多天」，反批「說謊議員勿再抹黑」。

王淺秋強調，自己從來沒有考慮過年終與考績獎金，一切依法行政，做該做的事情，不會動用行政資源做任何影響選舉的事情，展現最負責任表現，希望說謊議員不要再說謊。

傳出王淺秋請辭引發地方不滿，進而衝擊韓國瑜的選情，王感嘆這是3天前的舊聞，指自己真的沒有那麼重要，過度抬舉她，並解釋當初為了使得議事順暢，事前態度低調保密，事後也逐一向黨團與議員說明過，現在不會有問題，如今就是中央到地方等各種次級組織，都要團結勝選。

詢及挺韓、罷韓遊行將於21日在高雄同天舉行，王淺秋說，相信高市府在路線規劃已做出區隔，高雄市民的真正心聲絕非一面倒，被韓黑霸佔議題，希望能再度喚醒韓國瑜的光榮回憶，這一年來，團隊完成非常多政績，雖然市長提前請假選總統，但政績從沒停止努力，未來只要能到中央，所有卡在中央的政策、預算都可順利完成。

韓國瑜8日新北造勢穿上新的競選飛行外套，引爆藍軍支持者熱烈詢問從哪裡買得到，民進黨昨宣布第一波募款小物「飛行夾克」。

對此，王淺秋直言，有很多人說抄襲，但顯然是趁著韓國瑜推出飛行夾克受到高度空前搶購的鋒頭上，進行跟風，蔡政府政策、做法都要抄襲韓陣營，連外套都要跟，期盼民進黨能有建設性主張，不然憑什麼要再騙台灣人民下一個4年。

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(中時 )