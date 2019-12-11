美國眾議院民主黨人週二（12月10日）早上宣布針對總統川普的兩項彈劾條款，分別是濫用職權和妨礙國會聽證。川普得知消息後，氣得大罵這是獵巫。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布對川普的彈劾條款指控川普濫權，對烏克蘭施壓，涉嫌用扣留軍事援助款項的方式，脅迫總統傑林斯基調查民主黨拜登父子，影響2020大選。再來指控川普在眾院啟動彈劾調查後，不斷干擾、藐視國會。

民主黨把持的聯邦眾議院今天公布對川普提出的正式罪名，預計將在下週對彈劾川普舉行表決。指控川普「背叛」國家，濫權施壓烏克蘭調查2020年民主黨總統參選人拜登，之後妨礙國會調查這起醜聞。

眾院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）表示，「今天，為了履行我們對於憲法以及國家的職責，眾院司法委員會提出兩項彈劾條款，指控美國總統川普犯下重罪與輕罪。」

川普得知彈劾條款出爐後，氣得在推特推文大罵獵巫。白宮則表示，彈劾沒有正當理由，只是想推翻川普政府和2016年的大選結果。

(中時電子報)