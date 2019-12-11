民進黨執政以來，大陸觀光客銳減，讓許多旅遊業者與商家悲痛不已，生計難熬。網友刊出一系列花蓮東大門自強夜市實況，不僅要道人潮稀落，街頭藝人甚至面對兩大排「空蕩蕩」板凳，不知該不該繼續演奏下去？淒涼景象，讓民眾大喊：「還我陸客！」

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「以前還有陸客時，就算是非假日人潮滿滿滿，如今真的慘慘慘……」附圖是一系列花蓮東大門自強夜市現場，清晰可見就連主要街道都人潮慘澹，角落攤販更是連半個客人都沒有，街頭藝人面對眼前兩大排「空蕩蕩」板凳，演奏與否都不對相當尷尬，情景淒涼。

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「綠腦覺青表示：終於不用人擠人排隊了。然後就失業了……」「嘴巴喊顧主權就會飽了」、「這些攤販還要投給蔡嗎？」「支持民進黨的年輕人，不要只看網路，聽聽你們父母真正的心聲，問問真正情況吧，不要人云亦云，同溫層取暖，要有自己判斷呀！拜託、拜託」、「這只是冰山一角，台北的夜市也很慘澹，士林夜市很多店招租。就算人比較多的西門町，買氣卻不好」。

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)