印度寶萊塢電影近來在台灣頗受好評，但你看過寶萊塢卡通嗎？曾獲得印度電影節最佳動畫片的《寶萊塢阿象哥》顛覆傳統用逗趣詼諧的方式，伴隨著熱鬧洗腦式印度歌舞，詮釋不一樣的英雄故事，非常適合闔家觀賞。

從劇中看到一隻藍色的大象，他不是迪士尼的阿拉丁，他是寶萊塢的超級巨星阿象哥，自戀又膽小的兩光阿象哥，常常鬧失蹤，需要透過他的秘書囉哩八鳥才可以找到，在某天拍攝導演「猴孝賢」的洗髮精廣告，意外暴露了巨星不為人知的驚天秘密。

同時阿象哥是卡吉拉王國王子小伊眼中的超級偶像，每當王國遇難時，小伊就會向阿象哥求救，為了獲得美人「象志玲」的芳心，阿象哥踏上了冒險旅程，在一次次誤打誤撞、不小心就立功了，成為了全民英雄。

《寶萊塢阿象哥》有三大必看亮點，第一個亮點：有趣的台詞，例如「天上有星星，地上也有明星，巨星阿象，全民偶像」等爆笑順口溜台詞；第二個亮點：阿象哥一遇危險，就會跳舞，搭配印度輕快有趣的背景音樂，讓人忍不住隨之起舞；第三個亮點：經過重重冒險考驗，阿象哥改變了原本自私自大的個性，蛻變為真正的英雄。

由龍華電視引進台灣第一部寶萊塢英雄卡通《寶萊塢阿象哥》將於12月13日起，平日晚間七點，龍華動畫台MOD104頻道播出。全台獨播。

(中時電子報)