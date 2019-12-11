游錫堃再赴鶯歌建國市場陪同蘇巧慧掃街拜票。（蘇巧慧提供／許哲瑗新北傳真）

大選倒數，前行政院長游錫堃今上午分別陪同立委吳琪銘和立委蘇巧慧掃街拜票，對於民進黨提出的《反滲透法》草案；游錫堃強調，《反滲透法》對人民、對民進黨、對國民黨都是好的，不清楚國民黨為何反對，非常奇怪，「好像藍已經看不出是藍色，反沾染一點紅色了」。

游錫堃一早先至土城瑞億市場陪同吳琪銘掃街，發放護國保台肥皂，游表示，吳琪銘是立法院最有人緣的立委，做事一步一腳印，民調穩定領先，蔡英文總統民調也是穩定領先，明年大選是一場守護民主的關鍵，呼籲大家票投民進黨，守護台灣主權。

游錫堃話鋒一轉指出，國民黨一直在反對《反滲透法》，《反滲透法》杜絕境外勢力對台灣的滲透，對全民、對民進黨、對國民黨都是好事，國民黨一直反對很奇怪，有人說台灣選舉的已經不是藍綠競爭，因為「藍已經看不出是藍，已經有一點紅色了。」

媒體問及，中央助選團最後一個月怎麼拚國會過半？游錫堃表示，中央助選團在各地都安排助選團演講，但很難每場都到，目前針對選情緊張、誤差範圍之內的局勢，想辦法多辦幾場，加把勁、拉抬選情，主席卓榮泰都在安排中。

接著游錫堃再赴鶯歌建國市場陪同蘇巧慧掃街拜票，媒體追問，外傳他與行政院長蘇貞昌有心結，難得為蘇貞昌女兒站台，是否破除傳聞？游說，傳聞不一定是真的，兩人並無心結，他在1981年當選省議員時，跟蘇貞昌擔任同事迄今，當然有些意見不同，但從黨外鐵三角，到後來一起回去當縣長，都有一定默契，為台灣建立主體性，邁向正常國家，「事實上大家理念都一致。」

(中時 )