新的大學考招制度將從111學年上路，學測各科怎麼考？大考中心昨天公布111學年起學測國文科及英文科參考試卷，之後將陸續公布數學科、社會科及自然科。

12年國教課綱今年8月1日起實施，111學年升大學將適用新的考招制度。大考中心說，111學年起，學測將有國文、英文、數學A、數學B、社會、自然等6科，依據108學年度實施之12年國教課綱命題。

大考中心表示，公布的各考科參考試卷，內容包含參考試卷說明、整卷試題、答題卷、參考答案及評分原則、以及試題解析。

大考中心昨天先公布111學年起學測國文及英文兩科的參考試卷，其中國文科將分兩節施測，分別為國文（一）：國語文綜合能力測驗（簡稱國綜），與國文（二）：國語文寫作能力測驗（簡稱國寫）。

以國語文綜合能力測驗為例，參考試卷選擇題型部分包括字音、字形辨識、語詞意義、成語意義、閱讀理解、文學知識、文化知識等測驗內容；混合題型部分包含二至三個題組，主要藉由不同的文本，測驗考生檢索與擷取文本訊息，以及理解、比較、分析、統整文本意涵的閱讀理解與表達說明能力。

至於國語文寫作能力測驗，這次公布四卷參考試卷，以卷二為例，由「漫畫解讀」、「金盒子」兩題組成，前者引用漫畫材料，旨在評量學生能否解讀圖像文本，說明其中可能寓意，並闡述自己的思考與看法，另須自訂題目；後者取材於琦君的〈金盒子〉一文，評量學生體會文中情意的能力，進而能連結自身經驗，選取具有特別意義的物件，敘述物件背後的故事與情感。

至於英文科方面，參考試卷分為選擇題型，包含詞彙題、綜合測驗、文意選填、篇章結構，及閱讀測驗等五大部分；第二部分為混合題型；第參部分為非選擇題型，包含中譯英、英文作文兩大題。整卷分別評量考生的閱讀理解能力以及寫作能力。

(中時 )