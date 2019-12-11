面對治療出現瓶頸時，許多醫師都會主動詢問患者是否願意參與新藥臨床試驗，尤以多人罹患的癌症最為常見。然而，臨床試驗具有一定風險，食藥署提醒民眾，參與前必須先瞭解7件事。

新藥研發的目標是開發安全有效的藥物，促進民眾健康，而新藥是否安全有效，必須在人體進行嚴格的系統性測試才能證明，這些測試稱為臨床試驗。根據食藥署統計，去年新藥臨床試驗申請案共計331件，其中以癌症佔最多，其次才是三高、氣喘藥物。

在臨床試驗的過程中，新藥的療效、安全性都是未知數，最後是否有效也無法確認。為保護受試者，食藥署藥品組副組長吳明美提醒民眾，若有意參與臨床試驗，務必要了解7件事，包括臨床試驗的目的、過程、可能的不良反應、身體狀況是否合適、預期效果、是否需花錢、不參加試驗有沒有其他治療方法。

另一方面，吳明美提醒民眾，受試者可自由決定是否參與臨床試驗，參與後也可隨時退出。參與過程中，受試者可隨時詢問關於試驗的問題，資深隱私及機密將會獲得仔細維護。受試者自身亦應遵守試驗程序、主持人的指示（如：按時接受治療及回診訪視）、試驗過程中之用藥禁忌及注意事項，若出現任何不良反應或副作用，應告知試驗醫師。

2016年至今，食藥署已陸續於北部、中部、南部、東部辦理18場受試者宣導活動，希望藉此提升受試者對臨床試驗的認知。

(中時 )