國民黨新北市板橋西區立委參選人林國春，今（11）日上午舉行記者會，指控疑遭對手民進黨張宏陸操作網軍在臉書社團造謠抹黑，意圖使人不當選，今將向警方提告。他提出三點訴求：一、停止廣告攻擊。二、說明資金來源。三、司法單位盡速偵辦。張宏陸回應，不能把廣告公司的商業行為和他上等號。

林國春表示，今年10月4日起，發現有兩個臉書粉絲團長期對他做不實的攻擊，經他查證，此二臉書粉絲團與張宏陸粉絲專頁竟同為一家數位廣告公司所經營。

林國春表示，他一向清白、乾淨在選舉，本無意提告，但在「卡神」楊蕙如事件爆發後，才驚覺對手是在操作網軍，所以他提出三點訴求，要求張宏陸出面說明。

林國春也呼籲，不要用幕後操控的方式，買廣告打擊對手，和他光明正大公開辯論。

張宏陸表示，幾乎所有候選人都有委託廣告公司增加曝光，他確實也有委託這家廣告公司加強經營臉書，但據他所知，很多廣告公司本來就是專門接受粉專的委託下廣告，一樣的，這家廣告公司也一定會接受其他的粉專的委託下廣告，不能把這家廣告公司的其他商業行為，都和他畫上等號。

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(中時 )