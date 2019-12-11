選戰倒數一個月，民進黨立法委員莊瑞雄、反賄選小組執行長連立堅、新北市黨部執行長李建興和徵信社代表、抓鬼大隊成員11日在三重舉行「檢舉賄選，大家動起來」新北市反賄選記者會，現場高喊「檢舉賄選，大家動起來」和「檢舉賄選，來領1000萬」口號。

連立堅會中分享，自己反賄選的經驗，讓各地輔選團隊能夠了解「什麼狀況會發生賄選」、「如何蒐集情資抓賄選」以及「該怎麼做才能預防賄選」。

莊瑞雄表示，「選舉應是君子之爭」呼籲參選人潔身自愛，並指出，要求應與檢警密切合作，激勵警察查賄；反賄選徵信社對民進黨的合作要約表示感謝，「反賄選應是全民一同響應的工作」。

民進黨中央反賄小組表示，積極推動成立抓鬼大隊，並且增加人數潛伏在各賄選風險區，讓賄選專業戶不敢輕舉妄動，告別賄選的敗壞風氣，過去太多檢舉案都不願具名而沒有領到獎金實屬可惜，希望鄉親出面檢舉。

反賄小組提出，若檢舉者不願意出面，可撥打各地黨部或競選總部電話，並提出「檢舉賄選，大家動起來」和「檢舉賄選，來領1000萬」的口號，嚴正打擊賄選、杜絕黑金。

(中時 )