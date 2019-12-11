鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受惠旗下瑞祺電、帆宣營運動能顯著轉強，帶動2019年11月合併營收「雙升」登同期新高，累計前11月營收已超越去年全年，提前改寫歷史新高。在季底拉貨潮帶動下，法人看好第四季營收可望同步改寫歷史新高。

樺漢今日股價開高後震盪，10點半後在買盤敲進下放量走揚，截至午盤上漲3.15％至262元，領漲工業電腦族群。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計小幅賣超106張，本周迄今則小幅買超8張。

樺漢2019年11月自結合併營收72.97億元，較10月69.72億元成長4.66％、較去年同期72.36億元小增0.84％，改寫同期新高。累計1～11月合併營收715.1億元，較去年同期594.06億元成長20.37％，並超越去年全年689.62億元，提前改寫歷史新高。

旗下小金雞方面，網通廠瑞祺電（6416）營運動能轉強，11月自結合併營收4.5億元，較10月4.07億元成長10.34％、較去年同期3.61億元成長達24.39％。累計1～11月合併營收38.55億元，較去年同期37.47億元成長2.89％，雙雙改寫同期新高。

設備工程廠帆宣（6196）動能顯著回升，11月自結合併營收22.26億元，較10月17.29億元成長28.78％、較去年同期18.19億元成長達22.4％，站上今年高峰。累計1～11月合併營收214.99億元，較去年同期220.49億元小減2.49％，衰退幅度持續收斂、續創同期次高。

至於ODM廠沅聖（6638）表現則明顯轉弱，11月自結合併營收6.5億元，較10月7.51億元減少13.43％、較去年同期7.34億元減少11.48％，為3個月低點。不過，累計1～11月合併營收70.99億元，仍較去年同期65.21億元成長8.85％，續創同期新高。

樺漢董事長朱復銓先前法說時指出，第四季為傳統旺季，主要成長動能來自工業物聯網、智慧電網及半導體相關業務，預期營運可望持穩向上，營收目標成長5～10％，毛利率及營益率則可望持穩第三季的近期高檔表現。

朱復銓亦揭示集合、整合、融合等集團3大發展階段，表示目前進入整合階段，預期明年中可完成整合，邁向由系統整合商帆宣主導、樺漢子公司技術支援的融合階段，提供客戶智慧製造、樓宇及家居、零售、運輸、消防等完整的智慧化解決方案。

展望明年，朱復銓表示，品牌業務將由智慧工廠及軌道交通業務帶動，系統整合業務持續受惠半導體業務需求增溫，目前在手訂單已達新高，ODM/JDM業務則由智慧家居、網安設備需求帶動，營收保守目標至少成長5～10％，毛利率及營益率可持續改善。

(時報資訊)