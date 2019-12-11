雙11買氣挹注，台灣線上零售業龍頭—momo富邦媒(8454)自結11月合併營收66.81億元，月增64.35%，年成長40.37%，創下單月歷史新高，由於12月有雙12促銷活動，預估富邦媒今年合併營收可望突破500億元，今天盤中股價走高，創下2018年4月12日以來新高。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於雙11爆棚買氣，momo多元行銷活動、資訊網路升級，加上多元支付業者的響應，網路購物年增率達44.6%，業績占比更突破90%，帶動momo富邦媒11月合併營收66.81億元，月增64.35%，年成長40.37%，創下單月歷史新高，年增率也創下近23個月以來新高，累計1至11月合併營收約466.7億元，年增約23.5%，已超越去年全年合併營收，再創歷年同期新高。

就五大品類來看，運動休閒年成長53%、3C家電年增46%、居家生活45%、美妝保建年增43%、流行精品成長達42%；行動購物業績也較去年同期成長56.6%；電視購物同樣表現不俗，在雙11買氣挹注下，衝出優異成績。

為衝刺雙12年終採買商機，momo雙12祭出數百萬件商品下殺3折起，並準備回饋好禮，希望能推升12月業績表現，momo富邦媒內部訂出每年業績都要成長20%以上，在今年前11月業績亮眼下，全年合併營收可望突破500億元。

(時報資訊)