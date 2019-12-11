一名居住在龍潭地區81歲的林姓老嫗，在天氣濕冷的11日清晨，被民眾發現獨自蹲坐在龍潭區中正路旁，龍潭派出所接獲報案後，隨即趕往處理，現場發現一名年邁老嫗徬徨無助的獨自蹲坐在路旁，經趨前關心老嫗情形，只見其搖頭，無法表達身分及住所，疑有年邁失智情形，員警見當下清晨且雨天氣溫寒冷，擔心老嫗失溫，只能將該名老嫗載回派出所查證身分，以確保其安全。

老嫗到派出所後，神情焦急且情緒激動的直喊：「我肚子好餓！」龍潭派出所巡佐姜文昌、警員林軒宇推測老嫗可能是天冷受寒且尚未進食早餐體力耗盡，隨即購買早餐及熱飲薑茶給老嫗果腹，另見其身上沾溼，林軒宇則用熱毛巾細心的幫老嫗擦拭臉部手腳，關懷照料安撫情緒後，經警用電腦人臉辨識系統比對後，才確認失智老嫗身分，因而順利的找到家屬，將老嫗平安帶返家。

經了解，林姓老嫗家住在附近3公里外，多年來經常就會在清晨自己步行到龍潭市區閒逛散心，事後就會自動返家用早餐，但卻因年邁失智突然忘了回家的路，家屬正在住家附近焦急的找尋不著，原先準備好證件要到附近派出所報案時，卻看到了警車慢慢駛入住家巷內，載著老嫗平安地返回家中。

家屬表示，老嫗因患有重聽且有年邁失智情形，加上行動又不便，從清晨出門後遲未返家，看見母親平安的返家，老嫗又不斷的重複說著警方有提供餐點及細心照料，不禁紅了眼眶，家屬非常感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬道謝。

(中時 )