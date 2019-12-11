今年第一季異常件數高達3萬2千多件，遭健保追核5千500萬元，第二季更多、高達6千多萬元，二季即被追扣上億元，恐為北市聯醫遭健保扣史上最高。（報系資料照）

為推動分級醫療，健保署自去年7月起，要求區域級以上醫院門診減量2％，若未能逹標，超過部分將不予給付。健保署稽核發現，台北市立聯合醫院「診察費為0」案件異常大量增加，經勾稽比對，這些不申報診察費案件所做的檢驗檢查等費用，卻都有向健保署申報，試圖閃避2％額度不要計入門診量，經查今年第一季異常件數高達3萬2千多件，遭健保追核5千500萬元，第二季更多、高達6千多萬元，二季即被追扣上億元，恐為北市聯醫遭健保扣史上最高。

健保署台北業務組副組長劉玉娟表示，健保署自推動區域級以上醫院門診減量2％以來，每季都會進行追蹤稽核，結果發現北市聯醫自去年第三季起，「診察費為0」案件即開始出現大量異常，筆數高達1萬多件，今年第一季更飆到3萬2千多件，經進一步比對，這些「診察費為0」案件，除了診察費未向健保申請之外，該案件所做的檢驗檢查及部分負擔等項目，都有向健保署申報，亦即北市聯醫蓄意規避2％的門診減量，健保將予以核扣回來。

劉玉娟指出，北市聯醫第一季部分異常申報部分，健保署已去文北市聯醫，北市聯醫稱這些「診察費為0」案件為延續性檢查及民眾自費健檢，但健保署進一步比對發現，這些案件都有收部分負擔予以駁回，經雙方確認異常案件數後，確定核扣5千5百萬元，第二季部分，異常亦有3萬多筆，健保署近日會再去文，雙方將針對異常案件數做最後確認，初步核扣金額達6千多萬元，第三季的異常申報現也在進行分析中，截至目前為止，北市聯醫已遭健保署追扣上億元，且還未止血。

值得注意的是，北市聯醫員工日前才因醫院第一季盈餘不理想，非醫師聯務者的績效獎金被打6折，現又遭健保核扣大筆金額，雪上加霜，恐引起員工更大的反彈。

健保署長李伯璋表示，區域級以上醫院門診減量是「分級醫療」重要政策之一，健保並不是將所有案件都納入2％計算，像是重大傷病、急診、轉診、山地離島及醫療資源不足地區等13項都排除在門診減量範圍之外。健保透過大數據分析，發現部分醫院「診察費為0」案件大幅成長，藉此規避減量2％的規定，他以個人名義發信請各醫院院長正確上傳資料，只要發現不實申報，即依法核扣處理，未來也會持續將大數據分析結果，提供各醫院院長參考，以加強自我管理。

(中時 )