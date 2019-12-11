今年公費流感疫苗首度從三價升級至四價，民眾因此「打氣」高漲，第二階段日前於12月8日開打，資格為學齡前幼兒、以及65歲以上長者，但開打才兩天，昨晚就傳出各地衛生所、醫療院所開打已經「斷貨」，第一線防疫人員叫苦連天，甚至貼出公告暫停快速接種站。

今年受到ＷＨＯ選株延遲，公費流感疫苗接種時程延後，創下史上最慢開打紀錄，並採分階段方式，而被排在第二階段接種的65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前的嬰幼兒，在開打首日就已經踴躍接種，當天周日，就刷新過去首日街種人數，打掉高達8.1萬劑。

面對公費流感疫苗開打不久貨源不足，全台各地衛生所人員叫苦連天，昨晚包含桃園、台東等地的衛生所人員均表示，開打第2天就沒貨了，在臉書留言「我們真的很可憐，還要給民眾罵，拜託疾管署官員下來看看第一線」，苦嘆積極宣傳公費流感疫苗，結果時間到了卻沒貨，還要一再跟民眾解釋，第一線人員實在超倒楣。

台中榮總則直接貼出公告指出，流感疫苗庫存不足，該院暫時關閉公費流感疫苗快速接種站，待疫苗撥補後，會再公告開放接種訊息。

新北市劉姓媽媽說，家裡樓下的診所，才第一個晚上公費流感疫苗就已經沒貨了，另一名陳姓媽媽不滿，如果說劑量夠，為何不加派人力盡快撥送，一次打完？現在只想帶小孩趕快先打自費疫苗。

對此，衛福部疾管署表示，疫苗並未短缺，主要是各縣市衛生局管控較嚴謹，會再協請適時調度。

疾管署副署長羅一鈞表示，各縣市衛生局配送到衛生所、醫療院所的公費流感為一週一次，此次公費流感疫苗數量充足，經了解是衛生局疫苗管控較為嚴謹，加上民眾接種意願高於預期，原配送1週的用量，在1、2天內就打完，以致無法銜接接種速度，相關衛生局已掌握，並將立即補充疫苗配送量。

羅一鈞表示，截至12月9日，各縣市衛生局獲配送的公費流感疫苗累計約316.5萬劑，扣除已接種的113.8萬劑，尚有202.7萬劑絕對夠打。

(中時 )