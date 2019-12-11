韓辦今天上午出示公文，指經國產署重新會勘認定後，大通砂石行實際使用面積僅1-1地號、1-2地號面積分別為186、256、692平方公尺。（趙婉淳攝）

韓辦今天上午秀出繳納收據，證明大通砂石行依法繳交補償金。（趙婉淳攝）

時代力量立委黃國昌緊咬國民黨總統參選人韓國瑜岳父砂石場爭議，今再爆料大通砂石場不僅長期非法占用國有地，更擺爛拒繳使用補償金。韓辦今天出示公文駁斥，指國產署會勘後，認定大通砂石行所占面積只有一點點，其餘是旁邊低水護岸工程堆積的土方與機具，更秀出多張繳納收據，回擊黃的指控為烏龍爆料，呼籲黃不要再當「民進黨的分機」。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋說，身為汐止人，沒有將黃國昌下架成功，覺得很丟臉，因為黃一路以來的指控都被證實是錯誤、烏龍，甘於淪為「民進黨的分機」，質問「岳父家30年前的事到底甘候選人什麼事」，現在竟再欺負80幾歲老翁。

韓國瑜競辦發言人鄭照新出示公文，闡述黃國昌的指控都是烏龍爆料，針對黃指控李家圈地後，將農牧用地變更為礦業用地，事實上，這塊地從頭到尾都沒有變更，都是農牧用地，當韓陣營回擊黃的烏龍爆料，黃至今沒有道歉，是否考慮退出時代力量不分區立委提名，才是負責任的政治人物。

黃國昌上午又再踢爆大通砂石場不僅長期非法占用國有地，更擺爛拒繳使用補償金。對此，鄭照新出示公文指出，自從被國有財產署認定後，大通砂石行於91年12月2日依法申覆，國產署再度舉辦會勘，發現現場大部分的機具與土方，其實是旁邊施作低水護岸工程堆積，大通砂石行所占面積只有一點點。

鄭照新說，而且依法認定大通砂石行需繳交補償金的部分，通通都有繳納收據，國產署也再95年5月10日解除列管。他痛斥，韓國瑜在91年1月31日卸任立委，但黃國昌硬要扯上韓國瑜，進一步細看申覆到解除列管這四年，正是扁政府執政時期，若有關說，難道是阿扁放水嗎？

鄭照新呼籲黃國昌停止烏龍爆料，把精力放在私菸案、慶富案等攸關國計民生議題，不要再搞不太入流的花邊花絮，請黃停止說謊，不要再含沙射影。王淺秋也說，若拿不出證據，就請閉嘴、道歉，不要胡說八道，有問題就到法院去告。

(中時 )