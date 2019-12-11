黃姝芹示範以奶油製作花朵來裝飾蛋糕。〔謝明俊攝〕

黃姝芹示範以奶油製作花朵來裝飾蛋糕。〔謝明俊攝〕

苗栗君毅中學學生黃姝芹勇奪全國技藝競賽烘焙組金牌

苗栗縣君毅中學餐飲科3年級學生黃姝芹，在今年全國技藝競賽烘焙組中勇奪金手獎第1名，黃姝芹國中畢業時成績並不好，但在進入君毅中學餐飲科就讀後，在老師張智翔的一句話鼓勵下，開始接觸烘焙並做出興趣，3年下來，參加多種比賽，獲得佳績，這次再獲得全國金牌，讓黃姝芹烘焙生涯更上一層樓。

3年前就讀竹南國中參加君毅國中技藝班的黃姝芹，因為受到張智翔的一句話而啟蒙，張智翔當初發現黃姝芹對烘焙很有天份，就鼓勵黃姝芹朝此發展，黃姝芹隨後就升入君毅中學餐飲科，跟隨張智翔學習烘焙，展開了個人烘焙生涯。

黃姝芹發現自己對烘焙有興趣，三年下來，不斷地在校練習，並積極參加比賽，在2017年參加第七屆飛牛杯學生組初試啼聲獲得季軍。同年，她覺得自己可跨不同領域學習試著掌握不同的食材，在參加米穀類的非米不可創意米食競賽獲得優選。接著在2018佛光全國素食廚藝暨烘焙競賽-靜態烘焙組再獲銀獎，第21屆易牙美食節-杏仁膏裝飾達人又獲銀牌；在國際暨兩岸美食競賽獲得銅牌；黃姝芹在一次又一次的競賽中找到自己的優勢，結果在今年全國技藝競賽獲得金手獎中的第一名，除了運氣，更需要有不怕失敗的勇氣。

張智翔表示，在這3年中，他有機會就會帶著同學去知名蛋糕店、飯店擴展視野尋找靈感，甚至帶去誠品看書，讓孩子在獲取更多資訊。黃姝芹非常認真地學習，和練習，常常練到三更半夜還不休息，今天才能有此成績。

(中時 )