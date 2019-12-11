平鎮區農會11日上午遭1名矇面持槍歹徒衝入農會行搶，歹徒在得手新台幣10萬元後，現場警鈴大作，被通報趕來的平鎮警方當場逮捕，圍觀民眾還以為真的發生搶案，直到警方解說，才知道是警方演練，紛紛報以熱烈的掌聲讚嘆警方迅速專業。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，本次的演練非常重要，除了宣誓警方防搶的決心，能在第一時間內封鎖攔截並有效逮捕外，另外也要向轄內其他金融機構宣導防搶作為及遭遭遇搶劫時的反應技巧，直接提升民眾對警方打擊犯罪的信賴與安全感。

平鎮區農會在無預警的情況下，遭持槍歹徒侵入，且朝天花板開槍示威，櫃台職員除了機警按下警鈴外，也技巧性拖延歹徒行搶時間，讓警方能在最短的時間內趕赴現場，最後職員甚至丟出玩具鈔票混淆歹徒，讓損失傷害減至最低。

陳怡誠指出，現在的搶劫案件歹徒犯罪時間都非常短暫，若民眾遭遇搶劫時千萬要冷靜，詳記歹徒特徵、駕駛的車種及逃逸方向，並以保護身體安全為第一優先後，立即報警處理，讓警方透過明確的資訊，發揮攔截圍捕及打擊犯罪的功用，立即逮捕搶匪，降低損失。

(中時 )