中部韓粉引頸企盼的「韓國瑜台中市競選總部」，將於13日（星期五）下午5時30分，在台中市國際展覽館舉行成立大會；由台中市長盧秀燕擔任主任委員，前台中縣、市長陳庚金、廖了以、黃仲生及林柏榕、胡志強等，擔任榮譽主任委員；12月29日在台中市舉辦一場50萬人的大型造勢活動，力挺韓國瑜邁進總統府。

韓國瑜台中市競選總部，由市議員黃健豪、羅廷瑋、張彥彤3位市議員擔任發言人！羅廷瑋說，競選總部由前台中縣長陳庚金、廖了以及黃仲生，前台中市長林柏榕、胡志強擔任榮譽主任委員；由台中市長盧秀燕擔任主任委員，執行主任委員市議會議長議長張清照、總幹事副議長顏莉敏，執行總幹事顏文正、顧問團總團長顏清標、後援會總會長張清堂。

羅廷瑋指出，韓國瑜台中市競選總部於13日（星期五）下午5時30分，在台中國際展覽館（台中市烏日區中山路三段一號）舉行成立大會，在最後不到30天的選戰，一起力挺韓國瑜走向總統府康莊大道，歡迎挺韓的鄉親一起參加。

黃健豪今天並發出一支穿雲箭！韓國瑜台中市競選總部12月29日將在台中市舉辦一場50萬人的中台灣大型造勢活動；地點在台中市市政路、黎明路、龍富路五段交叉口，面積高達8公頃，可容納50萬人的場地，希望中台灣韓粉一起送韓國瑜進入總統府。

(中時 )