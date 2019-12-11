工業電腦廠安勤（3479）受惠美國投票機持續出貨拉抬，2019年11月自結合併營收持穩高檔，以6.54億元改寫歷史次高，累計前11月營收達55.31億元，已提前改寫歷史新高。由於出貨動能持續、訂單能見度佳下，法人看好安勤第四季營收可望再向上創高。

安勤因下半年營運動能顯著轉強，10月中股價觸及90.1元，創3年7個月新高，隨後跟隨大盤震盪拉回74.9元，2個月來修正幅度逾17％。在績優題材激勵下，安勤今日放量走高，最高勁揚5.47％至79元，盤中維持逾4％漲幅，領漲工業電腦族群。

安勤2019年11月自結合併營收6.54億元，雖較10月6.91億元新高減少5.42％，仍較去年同期4.28億元躍增達52.5％，改寫歷史次高。累計1～11月合併營收55.31億元，較去年同期44.51億元成長達24.25％，超越2016年全年50.56億元紀錄、提前改寫歷史新高。

安勤在去年專案訂單遞延效益顯現，加上受惠美國投票機換機潮顯現，帶動第三季及前三季同步締造營收、毛利率、營益率、獲利、EPS齊創新高的「5高」亮麗成績單。前三季歸屬母公司稅後淨利3.08億元，年增達95.26％，每股盈餘4.46元。

除了新投票機標案自第三季起提前出貨，挹注強勁成長動能外，安勤近年持續耕耘的醫療領域亦傳捷報，據悉已成功取得歐洲大廠的高階影像治療伺服器的5年大單、成為主要供應商，目前正進行送樣、預計明年起出貨，將成為明年營運新成長動能。

(時報資訊)