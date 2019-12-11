佐登-KY(4190)近年兩岸佈局多元通路管道，大陸地區漸漸闖出成績，大陸佐登微爾醫美中心至11月累計營收達近億元，預期未來4個月醫美會員將成長1萬名，年底營收可望再創佳績。

佐登妮絲近年兩岸佈局多元通路管道，積極強化生美與醫美的綜效，打著「專屬訂製，美就該與眾不同」品牌信念，受到消費者青睞。大陸佐登微爾醫美中心32週年慶回饋活動啟動後，順利帶動消費者需求及佐登雙美高黏著度會員。

佐登看好高端保養品市場需求，在11月中下旬推出最新頂級機能抗老系列產品「BA-5肌密抗皺活妍霜」，目前兩岸消費者反應都不錯，未來佐登將持續拉高產品占比及獲利，目標希望讓高端產品佔比提升至50%以上，進一步挹注集團銷售成長。

除了在客戶黏著及品牌力強化之外，佐登妮絲近年積極研發高端產品佳績頻傳，11月單月共榮獲四項大獎：「白金密集煥白淡斑筆」獲頒2020經濟部台灣精品獎標章，並再度獲得生技醫療品質銅獎；11月新品「BA-5肌密抗皺活妍霜」則獲頒SNQ國家品質標章，而肌密抗皺系列產品亦榮獲大陸黃埔國際化妝品科技創新大會產品創新獎，展現佐登妮絲高規格的品質控管和研發實力。

(時報資訊)