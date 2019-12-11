2020大選倒數一個月，小黨搶攻政黨票，時代力量主打「讓黃國昌留在立法院」，台灣民眾黨傳出要操作「亡柯感」，兩黨爭取不分區席次廝殺激烈，時力黨主席徐永明今下民眾黨主席柯文哲下戰帖，希望安排兩黨不分區對談，讓民眾知道政黨票投給哪黨才不會浪費。

徐永明指出，柯文哲去年才連任、民眾黨剛成立，柯文哲現階段應多想一點台北市政及民眾黨進入國會想做什麼，而不是一直盤算2024年選總統，柯文哲也不要有「權力流失恐懼症」，若怕市長卸任後空間狹窄，那就更應推出好政見，爭取選民支持，擴大第三勢力政治空間，非一味焦慮。

蔡壁如受訪曾脫口而出，黃國昌不會上，不要浪費票給實力，有什麼訴求交給民眾黨，但徐永明質疑，民眾黨有仔細了解時利政見嗎？建議兩黨不分區組隊辯論，讓民眾更清楚知道各小黨政策及理念。

針對兩黨不分區對談、切磋，徐永明認為可以用專業領域分組，例如邱顯智和賴香伶談勞權、小燈泡媽媽王婉諭和蔡壁如交流兒權保障、翟本喬和高虹安論科技政策、黃國昌和吳欣盈辯金融改革等，讓民眾可以依照政策理念選擇要支持的政黨，促使台灣選舉文化更上一層樓。

＃時代力量 ＃民眾黨 ＃徐永明 ＃柯文哲 ＃不分區 ＃亡柯感 ＃亡昌感

(中時 )