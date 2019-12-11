國民黨桃園市第四選區立委參選人萬美玲質疑市長鄭文燦利用行政資源，動員幫民進黨提名的鄭寶清輔選。（甘嘉雯攝）

桃園市議會國民黨團要求市長鄭文燦要行政中立，不應該利用行政資源輔選，且又沒有請假，不過鄭文燦表示，他並未要出席活動。（甘嘉雯攝）

鄭寶清認為，他只是禮貌性邀請市長參加活動。（鄭寶清提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市第一選區立委參選人萬美玲11日召開記者會抗議桃園市長鄭文燦濫用行政資源，要求桃園區里長11日下午3點出席民進黨立委參選人鄭寶清競選總部成立動員會議，還以line或簡訊通知，讓不願意出席的里長左右為難，但鄭文燦說他行程沒有安排，而參選人也未與他確認行程，萬說那就是鄭寶清放假消息。鄭寶清表示，他只是禮貌性邀請市長，待他有空才來，而活動只是正常選舉規畫行程，並無違反行政中立的情事，決不接受這種不實抹黑指控。

萬美玲表示，市府應該保持行政中立，尊重里長自由意願，不得動用行政優勢為特定參選人輔選，尤其11日又是市議會預算二、三讀，市長是否無心市政卻用心輔選？10日晚上有許多里長告訴她，接到訊息，稱「市長要來鄭寶清競選總部跟里長們見面」，里長們很為難，既不願出席輔選動員會議，但又不敢得罪市長，里長們都倍感壓力。

萬美玲質疑，很多里長都認為鄭文燦不是這樣的市長，有些里長議論這是否為鄭寶清陣營為了逼里長出席，狐假虎威利用市長名義散布假消息，讓里長因為不敢得罪市長而不得不出席？

鄭寶清反駁，因為選舉日將近，並規畫21日要舉行競選總部成立大會，因此11日先邀集各市議員、後援會、民間團體、里長等支持者於競選總部共商如何舉辦成立大會，而選舉過程中，邀集各民間團體以及里長來共商事務實在是很正常行為。而且溝通過程中也都尊重各方意願，絕無為難里長之情形。

至於市長是否會到場？鄭寶清表示，了解近期議會正在審查預算，因此一直到10日，才向市長表達禮貌性邀請，希望市長在公務行程結束後，若晚上有空檔，可以到場向各位支持者致意，並無以市長名義要求里長前來開會。

(中時 )