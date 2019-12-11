桃園市第一選區立委參選人萬美玲11日召開記者會抗議桃園市長鄭文燦濫用行政資源，要求桃園區里長11日下午3點出席民進黨立委參選人鄭寶清競選總部成立動員會議，還以line或簡訊通知，讓不願意出席的里長左右為難，但鄭文燦說他行程沒有安排，而參選人也未與他確認行程，萬說那就是鄭寶清放假消息。鄭寶清表示，他只是禮貌性邀請市長，待他有空才來，而活動只是正常選舉規畫行程，並無違反行政中立的情事，決不接受這種不實抹黑指控。
萬美玲表示，市府應該保持行政中立，尊重里長自由意願，不得動用行政優勢為特定參選人輔選，尤其11日又是市議會預算二、三讀，市長是否無心市政卻用心輔選？10日晚上有許多里長告訴她，接到訊息，稱「市長要來鄭寶清競選總部跟里長們見面」，里長們很為難，既不願出席輔選動員會議，但又不敢得罪市長，里長們都倍感壓力。
萬美玲質疑，很多里長都認為鄭文燦不是這樣的市長，有些里長議論這是否為鄭寶清陣營為了逼里長出席，狐假虎威利用市長名義散布假消息，讓里長因為不敢得罪市長而不得不出席？
鄭寶清反駁，因為選舉日將近，並規畫21日要舉行競選總部成立大會，因此11日先邀集各市議員、後援會、民間團體、里長等支持者於競選總部共商如何舉辦成立大會，而選舉過程中，邀集各民間團體以及里長來共商事務實在是很正常行為。而且溝通過程中也都尊重各方意願，絕無為難里長之情形。
至於市長是否會到場？鄭寶清表示，了解近期議會正在審查預算，因此一直到10日，才向市長表達禮貌性邀請，希望市長在公務行程結束後，若晚上有空檔，可以到場向各位支持者致意，並無以市長名義要求里長前來開會。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。