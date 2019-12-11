位於新北市菁桐的天燈派出所，撤哨回到平溪老街派出所，引來地方抨擊。（翻攝臉書瑞芳公共論壇）

新北市觀旅局5年前在菁桐打造「天燈派出所」，兼具派出所以及旅遊諮詢、鐵馬驛站、公廁等多功能服務，不過瑞芳警分局因當地勤務考量，10日宣布撤哨遷回平溪老街的原派出所，引來地方抨擊市府枉顧民意、「為蓋而蓋」，演出一齣鬧劇。

菁桐車站為平溪支線的終點站， 2014年位於車站旁的「天燈派出所」落成啟用，高達9公尺的天燈主建築，外觀以玻璃帷幕及LED螢幕設計，1樓是公廁，2、3樓則是派出所及遊客服務中心，一時造成轟動，警方還將2公里外的平溪老街派出所遷至此。

地方民眾抨擊，天燈派出所就是當年就是為了一圓時任新北市長朱立倫「平溪天燈博物館」的政見，但被新竹市爭取到天燈造型的「世博台灣館」後，新北市只好用菁桐天燈派出所來充場，認為當初不顧地方聲音「為蓋而蓋」，有這樣的結果不意外。

對此，新北市觀光旅遊局表示，警方主要是考量平溪老街案件較多，民眾報案不便，才決定移回老街；至於2樓派出所移出後的空間，在地協會志工仍會在原處服務遊客，強調電子天燈和旅遊服務功能也會持續，相關服務不會中斷，請遊客放心。

未來天燈派出所的空間利用，瑞芳警分局稱尊重市府規劃，觀旅局則說，會以「和在地連結、共生，永續發展」為大原則，十分樂見各界提供更多可行的想像，包括結合地方創生、青創聚落、農產推廣，甚至旅客小棧等，一起來做更好的運用。

(中時 )