駐日代表謝長廷宣稱立法院並未在大阪辦事處處長蘇啟誠輕生後，要他回國報告，然而經查，其實2018年12月立法院外交及國防委員會就已通過提案，請委員會召委儘速排議程邀謝長廷回國報告，但因為2019年外交及國防委員會召委都為民進黨籍，遲未排案，才令此事延宕至今。

2018年9月爆發日本關西機場事件，外界質疑政府將責任從駐日代表謝長廷身上推往大阪辦事處，進而造成蘇啟誠面臨外交部懲處以死明志的悲劇。為此，2018年12月24日立法院外交及國防委員會通過藍委的臨時提案，要求由外交國防委員會成立調閱專案小組，並請召委盡速排定議程，邀請外交部部長、駐日代表謝長廷及相關人士至外交及國防委員會進行專案報告。

但因為當時已屆立法院會期尾聲無法立刻排案邀請謝長廷（立法院每年有兩個會期，時間分為2到5月，以及9到12月之間），必須等到2019年排案邀請，2019年的外交及國防委員會召委如果關心此案，可以排案，但是2019年外交及國防委員會兩席召委都是民進黨委員，2月會期為蔡適應和王定宇，9月會期為王定宇與趙天麟，結果他們整年都沒有安排調閱小組的會議，也沒有邀請謝長廷回來。

至於藍委則持續關心本案，早在今年5月國民黨籍立委呂玉玲就在外交及國防委員會敦促安排謝長廷返國報告一事，但民進黨召委仍持不排案。對此呂玉玲今日接受本報專訪時表示，國民黨立委屢次要求謝長廷應該返台說明報告，但在民進黨召委護航之下，謝長廷被保護得好好的，完全沒有安排過任何一次會議，民進黨完全執政完全獨裁，完全不負責任。

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(中時 )