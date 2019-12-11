相揪閨蜜出遊去！逛街、生態、島嶼都好玩！2018統計，台灣出國旅行比例年年增長，其中有近五成民眾會選擇與好友一起出遊。此外，馬來西亞觀光局觀察也發現，近年來台灣赴馬來西亞旅遊的男女比例中，女性遊客已超過5成。馬來西亞從都市到鄉間、海島到雨林，各式文化風格揉合，想要哪種閨蜜之旅都可以適得其所！適逢聖誕節與跨年，各大城市、島嶼佈滿濃濃的節慶氣氛，四大閨蜜享樂行程推薦！

時尚城市風：首都吉隆坡節次鱗比的高樓聯成一線是最美的一幅畫，還有許多設計感十足的Shopping Mall，可以好好地挑選購物；12月耶誕跨年季節各城市也跟著裝飾慶祝起來，各大百貨商場爭奇鬥豔，晚上的吉隆坡更猶如繁華不夜城，藏著一間間時尚高空酒吧與網美餐廳，可以從高空俯瞰城市美景與繁華夜景！跨年更是精彩，除了吉隆坡雙子星大樓的煙火秀，精彩絕倫的布城燈光匯演節更吸睛。

包含在內檳城等小城，穿梭寧靜巷弄間感受靜謐時分，豐富的古蹟與民族文化，釋放深層人文內涵與藝文氣息。（馬來西亞觀光局 提供）

清新文青風：除了都市現代化的遊樂，檳城、怡保、馬六甲、古晉等小城，除了傳統在地小吃，穿梭寧靜巷弄間感受靜謐時分，豐富的古蹟與民族文化，釋放深層人文內涵與藝文氣息。

馬來西亞各島嶼，皆擁有水晶般的碧藍海水、絕美沙灘與超平價頂級度假村，彷如不被打擾的仙境！（馬來西亞觀光局 提供）

仙境度假風：馬來西亞擁有上千島嶼，熱門度假島蘭卡威、小馬爾地夫美人魚島，或者各式秘境島嶼，皆擁有水晶般的碧藍海水、絕美沙灘與超平價頂級度假村，最適合度假放鬆，享受不被打擾的仙境，更可以跟閨蜜拍攝許多網美照！

臨近赤道的馬來西亞擁有世界上最古老、豐富的雨林生態系，最適合來一探究竟、展現原始之美，來個活力滿滿的探索之旅。（馬來西亞觀光局 提供）

活力叢林風：臨近赤道的馬來西亞的沙巴、砂拉越，擁有世界上最古老、豐富的雨林生態系。在這崇尚自然健康的年代，造訪離台灣最近的熱帶雨林，展現原始的美麗，來個活力滿滿的探索之旅。

每年年底至12月31日止，都是馬來西亞年終特賣會。超過三百項商品直接免稅，更可把購物清單上的夢幻逸品一次買齊。（馬來西亞觀光局 提供）

出遊前，總是跟閨蜜聚在一起在研究國外有哪些好買、必搶購的商品嗎？馬來西亞為刺激國內、外民眾消費，每年年底至12月31日止，都是馬來西亞年終特賣會（Malaysia Year End Sale）。全國各大百貨商場服飾、珠寶、家電等，全面大特惠，更有超過三百項商品直接免稅，可以把購物清單上的夢幻逸品一次買齊。聖誕跨年期間，商場內還會有各種娛樂演出，讓購物的喜悅更添歡樂氣息！

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(中時電子報)