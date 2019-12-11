大便有血不一定是痔瘡，台中慈濟醫院製作血便卡提供民眾留意。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

8旬張姓老婦因暴瘦20公斤、排便出血，就醫檢查發現胃長4顆息肉，罕見竟都是癌細胞病灶，台中慈濟醫院醫師高國堯表示，患者是特別個案，小小香菇型息肉即滲血，且4顆息肉同時癌變，卻無擴散轉移，在進行切胃手術後恢復良好，目前持續追踪中。

高國堯指出，張婦暴瘦20公斤身體虛弱，且排便出血都當痔瘡，她嚴重貧血，血紅素僅正常的一半，經胃鏡檢查發現，胃部不同位置共有4顆息肉，病理檢驗後確認為惡性腫瘤，且全部都癌變。

高國堯說，腸道息肉癌變可能性很高，多數人會特別小心，過去經驗胃部息肉以良性為主，一般人並不會太過在意。他提到，胃癌發生通常屬單一性，胃癌腫瘤若很大，潰瘍流血屬正常，張婦病情為小小香菇型息肉即開始滲血，且4顆息肉同時癌變，卻又沒有擴散轉移，是最特別之處。

病理科主任陳賜生表示，息肉是黏膜異常形成突起物，胃癌形態學表現，9成為凹下潰瘍型，隆起像息肉型頂多佔1成，大部份情形是集中在一起，同時發生在多顆分開的息肉又都是胃癌，機會很低，台中慈濟醫院是第一次發現。

高國堯考量張婦身體虛弱又已高齡，全程採取微創腹腔鏡手術切除胃腫瘤，術後恢復良好，回診也都很正常。高國堯提醒，大便有血不一定是痔瘡，最好養成觀察糞便習慣，發現異常應由醫師進一步安排檢查，找出疾病原因。

(中時 )