教育部今天公布最新統計，107學年高中職「藝術群」學生，莊敬工家就有38班1816人，占藝術學生總數的17.4％。107學年全國高中職藝術類應屆畢業生計有3384人，其中 2553位選擇繼續升學，升學率為 75.4％，而畢業即進入職場者計552人，就業率 16.3％。

教育部表示，在網路之社交娛樂、購物、廣告、餐旅、運動、新聞、動畫遊戲等等社群、直播平台興起下，帶動新媒體之專業人力需求，加上影視音產業之選秀節目熱潮及名人校友效應，吸引部分學子在高級中等教育分流時，即選讀藝術群科。

根據統計，107學年計有33所高級中等學校開辦 291班藝術群」課程，就讀學生數達1萬420人，較100學年增加7所開辦，班級數及學生數亦各增97班、2648人，惟106、107學年學生數受少子女化影響，則接連緩減。

按107學年「藝術群」學生數之分布觀察，以莊敬工家38班1816人(占藝術學生總數之17.4％)最多，中華藝校31班1042人居次，第3 至5名分別為：青年高中22班812人、華岡藝校 18班800人、南強工商26班764 人，五者合占「藝術群」學生總數之5成。

其中南強工商、莊敬工家及青年高中107學年藝術群學生數分別較100學年增加90.0％、52.3％及46.0％，而中華藝校及華岡藝校等二所專辦藝術教育學校則各減16.4％及 3.8％。

藝術群包括戲劇、音樂、舞蹈、美術、影劇、西樂、國樂、電影電視、表演藝術、多媒體動畫、時尚工藝等等多面向科別。107學年以「表演藝術科」學生數4560人最多，「多媒體動畫科」1740人次之，「電影電視科」1226人再次之，三者合計 7526人，占「藝術群」全體學生數之7成2。

107學年高中職藝術類科畢業生中，有552人選擇就業，以「藝術、娛樂及休閒服務業」占27.2％最多，「住宿及餐飲業」占 26.1％次之，「其他服務業」占 13.4％第三；與上年比較，「藝術、娛樂及休閒服務業」占比增加 5.0個百分點。

(中時 )