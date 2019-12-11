防檢局上周修正「輸入植物或植物產品檢疫規定」，宣布將開放南韓產奇異果進口，有農民擔憂此舉將影響我國產水果市佔率，對此農糧署長胡忠一表示，在WTO規則下大家都要開放市場，目前所開放的絕大多數是國內生產不足，由於國內奇異果消費量遠高於生產量，因此不會對國內水果市場造成影響。

農委會放寬南韓奇異果的檢疫條件，被農界人士質疑是讓台灣蜜棗能外銷南韓的交換條件，且南韓對我國蜜棗輸入設下需在1度C低溫下存放12天的條件，使得實際外銷仍有相當高的難度，但是南韓的奇異果，僅需當地供果園以及包裝場向南韓防檢疫單位提供相關防疫紀錄，即可外銷台灣，形同走大路，與台灣蜜棗的待遇差異頗大。

胡忠一指出，國際上談判有一定的規則，由於台灣是東方果實蠅疫區，必須要讓果實蠅沒辦法孵化才能出口，這個條件是經全世界公認的，而且日、韓不僅針對台灣，是東南亞國家只要有受果實蠅侵害，都有這樣的要求，況且南韓冬天下雪，蟲無法生存，所以奇異果的疫病問題無法與蜜棗相提並論。

胡忠一也提到，我國蜜棗已在日本上市2年，今年3月份的東京食品展上，受到許多當地廠商歡迎，紛紛詢問引進，但因為現在國內蜜棗的產量無法供應日本，而且國內價格優良，讓不少農民惜售，因此今年至今外銷日本的蜜棗只有5噸的成績，不然日本是台灣蜜棗一個相當大的市場，若未來將蜜棗以外銷日本為主力，農民的收入可以獲得很大的確保。

至於台灣蜜棗叩關南韓後，由於用藥方面以及田間管理還要符合對方要求，因此會透過農改場來輔導農民，雖然現在已可馬上外銷，但今年第一批過去南韓的量，胡忠一認為不會太多。

(中時 )